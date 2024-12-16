شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: نحن أقرب إلى صفقة للتبادل أكثر من أى وقت مضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:23 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس: نحن أقرب إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين أكثر من أي وقت مضى. وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: إعادة المحتجزين بغزة أولويتنا الأولى ونؤيد إتمام صفقة تبادل حتى لو كانت جزئية.

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