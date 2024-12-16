شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على "آلية مساندة الاقتصاد الكلى" مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم 400 لسنه 2024، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمه مليار يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة واحد مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.