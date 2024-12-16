شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الترم الأول 18-1-2025.. درجات طلاب الثالث الإعدادى مكملة للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي وهو أول تقييم للطلاب بالترم الأول بالعام الدراسي 2024، وأكدت المديريات التعليمية على انتهاء كل الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وتوفير مستلزمات واحتياجات المدارس لعقد التقييمات للطلاب، كما تم وضع الأسئلة وطباعتها وتظريفها والحفاظ على سريتها حتى وصولها إلى الطلاب باللجان الامتحانية، مضيفة أن درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول مكمله لدرجاته فى الترم الثانى بالعام الدراسي 2025-2024.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على إتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.