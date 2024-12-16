شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع أتيكو التابع للعربية للتصنيع يحصل على تقرير البصمة الكربونية والان مع تفاصيل الخبر

شهد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس "عصام النجار" رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، احتفالية حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية "التابع للهيئة العربية للتصنيع علي تقرير البصمة الكربونية، ذات الإعتماد الدولى فى مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر.

يأتى هذا في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، وفقا لإشتراطات ومعايير الإقتصاد الأخضر.

شهد الاحتفالية كل من اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس شريف رأفت رئيس مجلس إدارة مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وقيادات من الهيئة .

وبحضور المهندس "هاني الدسوقي " المدير التنفيذي للمجلس الوطني للإعتماد "إيجاك"، وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس "ايهاب درياس "رئيس المجلس التصديري للأثاث.

في هذا الصدد, أوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن هذا الإنجاز تم نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب من الكوادر البشرية بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة، وتطوير المصنع للتوافق مع نظم الجودة العالمية، حيث تم المنح بعد مراجعة شاملة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة الإستثماروالتجارة الخارجية، لمراحل التصنيع بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية، وتم التأكد من المطابقة لكافة إشتراطات البصمة الكربونية .

وأشار أن ما نشهده من اليوم ,يستهدف الإنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الإستدامة البيئية وتعظيم الكفاءة وخفض التكاليف واستخدام الطاقة النظيفة في كافة مجالات التصنيع، وتلبية كافة الإحتياجات المحلية والتصدير, بمنتجات فائقة الجودة، وزيادة قاعدة عملائنا المحليين والدوليين، فضلا عن تعزيز مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

وأضاف أن ذلك يأتي في سياق تنفيذ خطة طموحة مدروسة بشكل علمي لحصول جميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع علي تقرير البصمة الكربونية في العديد من مجالات الصناعة المختلفة, في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه بالشكر والتقدير لوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية , علي دعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، منوها أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مجالات صناعية واستثمارية أخري .

وشهدت فعاليات حفل التكريم، تسليم الشهادات التقديرية للمكرمين من مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والهيئة العامة للرقاية علي الصادرات والواردات لما بذلوه من جهد وتفان لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث آليات الإقتصاد الأخضر والإستدامة البيئية.



