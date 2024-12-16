شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير المالية: سددنا 3 مليارات دولار من الدين الخارجى حتى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصريح وزير المالية بانخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح، والمهندسة أمل عرفة، مديرة إدارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.

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أجرت وزارة التضامن الاجتماعي القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج و أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج حيث تجرى القرعة مركزياً على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما ستعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية .

أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التى تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة فى المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، حيث تلقت الوزارة طلبات جديدة من 101 شركة قطاع خاص فى 12 محافة لديها 7878 وظائف مٌتوفرة الآن، فى عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوى الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحى والاجتماعى. معلومات الوزراء: تجربة مصر فى صناعة بناء السفن تقدم نموذجا ناشئا يُظهِر الإمكانات الواعدة لهذه الصناعة أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "صناعة بناء السفن"، استعرض من خلاله مراحل وعمليات صناعة بناء السفن وواقع سوق تلك الصناعة عالميًّا، بالإضافة إلى عرض لأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، والجهود المصرية في هذا الشأن، حيث أشار إلى أن صناعة بناء السفن تُعد إحدى الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي العالمي؛ وذلك نظرًا لما يشكله النقل البحري من أهمية بالغة في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي؛ إذ يتم نقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع من خلال البحر، وترتفع تلك النسبة في أغلب البلدان النامية، وهو ما يعني توافر الطلب على السفن الجديدة بشكل مستمر، وتهيمن منطقة شرق آسيا على صناعة بناء السفن؛ إذ استحوذت الصين وكوريا الجنوبية واليابان على النسبة الكبرى من إجمالي الإنتاج العالمي لتلك الصناعة في عام 2022. فتح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، أبوابه للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة. أكدت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الفلسطينية الشهيدة "ريم" صاحب عبارة "روح الروح". استشهاد الشيخ خالد نبهان جد الطفلة ريم "روح الروح" فى غزة ننشر سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-12-2024، حيث سجل الذهب صعودًا محدودًا في السوق المصري، مع فتح التداول على الذهب في الصاغة بمستهل تعاملات هذا الأسبوع، وجاءت الأسعار كالتالى: عيار 24 يسجل 4366 جنيها. عيار 21 يسجل 3820 جنيها. عيار 18 يسجل 3274 جنيها. الجنيه الذهب 30560 جنيها. سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 16-12-2024 سوق اليوم الواحد بالعمرانية يستقبل المواطنين للأسبوع الثانى على التوالى معلومات الوزراء: تجربة مصر فى صناعة بناء السفن تقدم نموذجا ناشئا يُظهِر الإمكانات الواعدة لهذه الصناعة وزارة العمل تعلن عن 7878 فُرصة عمل جديدة في 101 شركة خاصة

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