شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 12 ألف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025م، وذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، والنائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج، والدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهى حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إنه تم تخصيص عدد 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعى لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالى تأشيرات حج هذا العام التى ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتى تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتى تسمح بتسجيل المواطن فى جهة واحدة فقط فى التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجرى دون تدخل عنصر بشرى نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية، يلقى مسئولية كبيرة على مجلس أمناء المؤسسة فى اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء فى الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتى التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة فى توقيع الكشف الطبى على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج تسعى خلال الفترة المقبلة لتنظيم رحلات عمرة بأسعار تنافسية طوال العام.