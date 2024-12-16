شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية إحتفال لتخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية وذلك بالتعاون مع وزارة العدل .

بدأت مراسم الإحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين والذى عكس ما إكتسبوه خلال مدة دراستهم من مستوى تعليمى وتدريبى راقٍ وفقاً لمجال عملهم ، أتبعه إستعراض الموقف التدريبى للخريجين.

وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية وإهتمام وما إكتسبوه من مبادئ وخبرات على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية فى خدمة الوطن، أعقبها إعلان نتيجة الدورة.

وألقى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل المعينين الجدد بالجهات القضائية وفقاً لرؤية الدولة المصرية التى تهدف لإعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمى والوعى الوطنى المستنير للعمل فى مختلف هيئات الوزارة.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية , مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم للأكاديمية لبناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة مسلحين بالخبرات العلمية والعملية وفقاً لأحدث نظم التدريب والتأهيل الحديث والتى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه ، وفى ختام الفعاليات تم توزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين .

حضر مراسم الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشارى وزارة العدل .



