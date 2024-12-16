شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء 17-12-2024 شبورة ورياح وأمطار متوقعة بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة سقوط الأمطار، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024.

وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



