شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 16-12-2024 فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى حي العمرانية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وطرح السوق، اليوم، كيلو اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا بدلًا من 285 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا، وذلك ضمن ما يطرحه من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار مناسبة.

وللأسبوع الثاني على التوالي، انتظم العمل داخل السوق، إذ توافدت سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لطرح مختلف أنواع السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%.

ووفر السوق، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه.

واستمرارًا لخطة السوق الواحد، التي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين، تعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، لتقليل حلقات تداول المنتجات وخفض تكاليف النقل والنزول بالأسعار النهائية للمستهلك.