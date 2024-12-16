شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الإثنين 16-12-2024 بارد ليلا شديد البرودة بشمال الصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالإثنين، 16 ديسمبر 2024 09:33 ص
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:
- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
درجات الحرارة العظمى والصغرى:
- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.
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