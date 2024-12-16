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طقس اليوم الإثنين 16-12-2024 بارد ليلا شديد البرودة بشمال الصعيد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 09:33 ص

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

 -  القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

-  الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

-  السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

-  السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

-  جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

-  شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

-  جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

 

 


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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