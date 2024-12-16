شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجلى عددًا من دبلوماسييها من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مركز العمليات والأزمات بوزارة الخارجية الروسية عن سحب بعض موظفى بعثتها الخارجية فى العاصمة السورية دمشق.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن طائرة خاصة تابعة لسلاح الجو التابع لوزارة الدفاع الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية فى سوريا، ناقلة على متنها جزءًا من أفراد البعثات الخارجية الروسية فى دمشق، إلى مطار تشالوفسكى بالعاصمة الروسية موسكو.



وأشارت القناة إلى أن موسكو قامت -بالإضافة إلى ذلك- بإجلاء جزء من موظفى البعثات الدبلوماسية لكوريا الشمالية وأبخازيا وبيلاروسيا، لافتة - فى الوقت ذاته - إلى أن سفارة روسيا ما زالت تواصل عملها فى دمشق.