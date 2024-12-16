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%93 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوانهل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة، بينما عارض 7% من القراء مطالب  تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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