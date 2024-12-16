شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات التيرم الأول.. درجة الإعدادية تؤهل لتنسيق الثانوى العام والفنى والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية مهمة كونها تؤهل الطالب لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية، ومن ثم يجب على الطالب التركيز فى امتحانات الفصلين الدراسيين للشهادة الإعدادية للحصول على أعلى الدرجات حيث أن الترم الأول والذى تبدأ امتحاناته بداية من 18 يناير المقبل من 140 درجة وأيضا الترم الثاني من 140 درجة ليصبح المجموع الكلى للصف الثالث الاعدادي 280 درجة ويجب على الطالب بذل أقصى جهد للحصول على أعلى الدرجات .

وتعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.