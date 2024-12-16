شكرا لقرائتكم خبر عن بقدرة 500 ميجاوات.. اعرف محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان بعد افتتاحها والان مع تفاصيل الخبر

يستعرض ”الخليج 365” أبرز 10 معلومات عن محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بمنطقة فارس، بقدرة 500 ميجاوات، بعد افتتاحها، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين:

1. محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية تُقام على مساحة 10 كيلومترات مربعة (10 آلاف متر مربع).

2. تبلغ قدرة المحطة نحو 500 ميجاوات.

3. تبلغ استثمارات المحطة نحو 500 مليون دولار، بتمويل من: مؤسسة التمويل الدولية "IFC" عضو "مجموعة البنك الدولي"، والبنك الهولندي للتنمية "FMO"، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي" JICA"، والمقاول العام للمشروع شركة باور شاينا " Power China" الصينية.

4. والمحطة تضم مليونا و22 ألفا و896 خلية شمسية.

5. كما تضم 1920 محولًا فرعيًا و64 محطة تحويل، إلى جانب المُحولين الرئيسيين الأكبر من نوعهما في إفريقيا والشرق الأوسط حيث تبلغ قدرة كل منهما 300 ميجاوات ويزن كل منهما 255 طنا.

6. وتوفر المحطة، الكهرباء لـ 256 ألف منزل، كما تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 760 طنا سنويا.

7. بدأ العمل في موقع محطة "أبيدوس للطاقة الشمسية" في مارس 2023.

8. والمحطة بها نسبة 100% من العمالة مصرية.

9. وبلغ عدد العاملين في الموقع في ذروة أعمال المشروع 3500 شخصا.

10. وحقق المشروع 4.9 مليون ساعة عمل آمنة.