شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: من يتخذ القرار في سوريا أصحاب البلد.. إما يبنوها أو يهدموها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه عددا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن سوريا التي نقصدها أيام محمد على غير سوريا الحالية.. موقعها الجيوسياسى قوى، لكن في نفس الوقت هناك محددات تحكمها إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى إنه ينجى البلاد بأصحابها وليس بمعجزات .



وتابع: من يأخذ القرار في سوريا هم أصحاب البلد، إما ان يهدموها أو يبنوها، وهذا كلام أقوله وأنتم تعلمونه أكثر منى.