شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: التجارب أكدت حاجة أمريكا لاستمرار وثبات علاقتها الاستراتيجية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه عددًا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العلاقة الاستراتيجية مع أمريكا تعرضت لاختبارات كثيرة جدا خلال السنين الماضية وأثبتت انها علاقة صامدة وقوية وقادرة، والتجارب أكدت هذا .



وأضاف : كما أكدت التجارب أيضا حاجة الولايات المتحدة الامريكية لاستمرار وثبات علاقاتها الاستراتيجية بمصر .