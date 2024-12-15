شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نتواصل مع الإدارة الامريكية الجديدة ورأينا محل تقدير وقبول لديها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 08:54 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه عدد من سيدات ورجال الصحافة والاعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك تواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ورأينا محل تقدير وقبول لديهم .

وأضاف : نحن سنكمل على هذا لإيجاد حلول للمشاكل العالقة مثل قضية غزة والسودان، وسوريا طبعا .