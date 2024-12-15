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الرئيس السيسي: نتواصل مع الإدارة الامريكية الجديدة ورأينا محل تقدير وقبول لديها

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأحد، 15 ديسمبر 2024 08:54 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه عدد من سيدات ورجال الصحافة والاعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك تواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ورأينا محل تقدير وقبول لديهم .

وأضاف : نحن سنكمل على هذا لإيجاد حلول للمشاكل العالقة مثل قضية غزة والسودان، وسوريا طبعا .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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