شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطرح السكر فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على ضخ السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، أولا بأول وطرح كيلو السكر بسعر 30 جنيها، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية كافة السلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى من 20 إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بتخفيض سعر السكر إلى 30 جنيها بدل من 35 جنيها فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.

على جانب آخر نجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في إطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المحافظات المختلفة، حيث وفر سوق اليوم الواحد من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.