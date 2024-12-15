شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم "خوان كارلوس سالاسار" أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، وسامح الحفني، وزير الطيران المدني و"سالفاتوري شاكيتانو" رئيس مجلس الإيكاو، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها قيادات المنظمة إلى القاهرة للمشاركة حفل افتتاح مقر المُنظمة الإقليمي للشرق الأوسط في مصر بعد تجديده.

وأكد الوزير عبد العاطي على الدعم المصري المُستمر للمُنظمة وللعمل متعدد الأطراف، مشيراً إلي أن استضافة مصر للمقر الإقليمي للمنظمة يعود لعام ١٩٥٣، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية مع المنظمة. كما أثني على دور المنظمة المحوري في تسهيل النقل الجوي ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم عن طريق التحسين المُستمر لسلامة وأمن الطيران الدولي، معرباً عن التقدير لحرص المنظمة على مواصلة الدعم والتعاون المثمر مع قطاع الطيران المدني المصري.

في ذات السياق، استعرض وزير الخارجية للدور البناء الذي لعبته مصر في تطوير الطيران المدني في الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها مركزاً للطيران الدولي، مُسلطاً الضوء على موقع مصر الاستراتيجي كحلقة وصل بين ثلاث قارات. وأشار إلى سعى مصر المتواصل لتحسين سلامة الطيران من خلال تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسلامة الجوية، وتفعيل كافة التوصيات الصادرة من الإيكاو في هذا الشأن، فضلاً عن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للطيران، ومن بينها تجديد وتطوير المطارات المدنية المختلفة.

وفي ختام اللقاء، أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المُثمر القائم بالفعل مع المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين قطاع الطيران المدني وتعزيز الاستدامة والسلامة، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف ويُسهم في تطوير مجال الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولاسيما في مجالات بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الطيران.