شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب والعقارات والشهادات البنكية.. أفضل الاستثمارات فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:35 م

يتجه البنك المركزى الأمريكى إلى إجراء عدة تخفيضات على سعر الفائدة على الدولار الأمريكى مما يؤثر على ترتيب الاستثمارات خلال عام 2025.

ويتم تحديد مبلغ الاستثمار والأداة الاستثمارية وفقاً للحسابات المالية الشخصية لكل فرد، حيث يعد الترتيب التالى الأهم فى تنويع المحفظة الاستثمارية.

ويبحث المواطن عن أفضل الاستثمارات خلال عام 2025 والتى تتنوع بين العقارات والذهب والشهادات البنكية والطروحات فى البورصة المصرية.

1 - الذهب

2 - العقارات

3 - طروحات البورصة المصرية

4 - الشهادات الدولارية ذات عائد 6.5%

5 - أذون الخزانة متوسط عائد بين 22% - 25% صافى

6 - الشهادات البنكية ذات فائدة 30% و 27% و 23.5%

ويمكن شراء سبائك الذهب خفيفة الوزن من 2.5 و5 و10 جرامات نظرا لسهولة إعادة البيع عن الحاجة السريعة للسيولة النقدية.

وتعد الشهادات الادخارية بالجنيه والدولار الأمريكى أحد أبرز أدوات زيادة الدخل سواءً بالجنيه المصرى أو بالدولار الأمريكى.

ويطرح البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عائد الشهادات الدولارية بشهادتين 8.5% و6.5%.

وشهادة الأهلى فورا لمدة 3 سنوات هو 8.5% سنويا ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 25.5%، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 6.5% ويصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكى.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا.

وعند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها شهريا 3916 جنيها، أما عند شراء الشهادة ذات عائد 27% بنفس المبلغ 200 ألف جنيه تحصل على فائدة 54 ألف جنيه فى نهاية مدة الاستثمار وهى عام.

ويحظى طرح الشهادات البنكية مرتفعة العائد بالإقبال من المواطنين للحصول على دخل ثابت، وعند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

وشهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.



ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.

ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدارها.

وعند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

وشهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.



ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.