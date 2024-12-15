شكرا لقرائتكم خبر عن ولى أمر تتقدم بشكوى ضد مدرسة خاصة بعد التعدى على ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت ولى أمر الطالب إياد أحمد عبد الحق المقيد بمدرسة الكرداسى الخاصة التابعة لإدارة السلام التعليمية بشكوى بعد إصابة نجلها فى عينه نتيجة التعدى عليه من أحد زملائه فى المدرسة، حيث طالبت ولى الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة أن المدرسة تأخرت فى نقل الطالب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأوضحت ولى الأمر في شكواها أن نجلها أصيب بقطع في القرنية نتيجة تعدى زميل له في المدرسة، مشيرة إلى أن التعدى على أبنها نتيجة ضعف الإشراف والمتابعة من المدرسة للطلاب.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم على أن لجنة من التعليم الخاص نزلت المدرسة للتحقيق في الواقعة، مشددة على أنه سيتم توقيع عقوبة على المدرسة بتوجيه إنذار لها.



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