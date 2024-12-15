شكرا لقرائتكم خبر عن كسر خط مياه بالقاهرة وضعف الخدمة بـ3 مناطق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطره 1000 مم، وذلك بالخط الخارج من محطة مياه التبين والمغذى لرافع مساهمة البحيرة، ونظرا للإصلاح بأكثر من نقطة الأمر الذي يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق (امتداد 15 مايو - المرحلة الثانية 15 مايو - الإسكان الإجتماعي)

وأكدت الشركة أنه سيتم توفير تغذية بديلة للمناطق المتأثرة من رافع المشروع الأمريكي لرافع مساهمة البحيرة، وأنه تم التنسيق مع رئيس جهاز مدينة 15 مايو للعمل اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الاثنين، وحتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم وذلك نظرا لتعارض الخط مع خطوط الغاز الطبيعى .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه، كما دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.