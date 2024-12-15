شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الدولة حريصة على توطين الصناعة لتقليل الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد الرئيس السيسى، على أن الدولة حريصة على توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان وبالتالي تخفيض الطلب على العملة الصعبة.