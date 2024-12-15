شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نسير في الطريق الصحيح وهو ما انعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالأحد، 15 ديسمبر 2024 07:15 م
أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وقال الرئيس السيسى: "نسير في الطريق الصحيح وهو ما انعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصرى".
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