شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تماسك المصريين ووحدتهم العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وشدد الرئيس السيسى، على أن تماسك المصريين ووحدتهم هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية.