وزير الأوقاف يشيد بمواهب أبناء الوزارة ويدعو لدعم الإبداع والتجديد

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموهبة الشيخ عبد الرحمن سعد، أحد أبناء الوزارة من محافظة الفيوم، معبرًا عن إعجابه بقدرته الفريدة على محاكاة القارئ الكبير الشيخ محمود خليل الحصري (رحمه الله)، وأكد الوزير دعمه الكامل لهذه الموهبة الواعدة، إضافة إلى دعمه لكل المواهب المتميزة من أبناء وزارة الأوقاف.

وفي تصريحاته، أعرب الدكتور الأزهري عن تطلعه لرؤية المزيد من المواهب الجديدة التي تسهم في إثراء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم، وأضاف أن هذه المواهب تمثل امتدادًا وإضافة نوعية للتراث المصري الأصيل، مؤكدًا أهمية دورها في تعزيز الجمال والذوق الرفيع والأخلاق السامية في وجدان المجتمع والوطن.

وأكد الوزير أن وزارة الأوقاف لن تدخر جهدًا في اكتشاف المواهب المتميزة ورعايتها، مشيرًا إلى أن دعم هذه الطاقات الإبداعية يعد جزءًا من مسئوليتها تجاه تجديد الخطاب الديني ونشر القيم النبيلة التي تعزز روح الإبداع والأمان المجتمعي.

وقد أشاد وزير الأوقاف بالشيخ عبد الرحمن سعد قائلًا: "أشيد بموهبة الابن العزيز الشيخ عبد الرحمن سعد، على موهبته البديعة في محاكاة القارئ الكبير الشيخ محمود خليل الحصري -رحمه الله- وأدعمه وأدعم كل مواهب أبناء وزارة الأوقاف، وأتطلع إلى اليوم الذي أرى فيه عشرات المواهب الجديدة التي تولّد نماذج إبداعية جديدة، تمثل امتدادًا وتجديدًا وإضافةً للمدرسة المصرية الأصيلة، يملئون بها وجدان مجتمعهم ووطنهم جمالاً وأمانًا وذوقًا وأخلاقًا رفيعة.