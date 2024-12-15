شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غدا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غد الإثنين 16 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

ينعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم، وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ الأسى وصادق المواساة لعائلة الفنان الراحل، ولأسرة الفن المصري العريق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان. استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، واستهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتهنئة اليماحي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن تقدير مصر للدور الهام الذي يلعبه البرلمان العربي للتعبير عن صوت الشعوب العربية في القضايا ذات الأولوية، وتشكيل جبهة برلمانية عربية موحدة للدفاع عن المصالح العربية في الاتحادات والهيئات البرلمانية الدولية، وتعزيز العمل العربي المشترك. وزير الخارجية: ندعم جهود تطوير عمل البرلمان العربي وتعزيز دوره إقليميا ودوليا

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية النسخة الجديدة من معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024، حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويُعد أكبر حدث سنوى فى صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، ويعكس تميز وريادة مصر فى هذا المجال على المستوى الإقليمى والدولى ويستمر حتى يوم 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولى للمعرض.

تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك ضمن رؤية شاملة لإرساء العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة المرافق والخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم، مع العمل على تيسير إجراءات التقديم على المواطنين، وفي الوقت ذاته تعمل الدولة أيضًا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة، وهو الأمر الذي وجد صداه لدى المؤسسات الدولية التي أشادت بجهود مصر في هذا الملف. إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات غدا تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م، حيث تجرى الوزارة قرعة الحج غدا الاثنين لإعلان الفائزين بالتأشيرات. وزير العمل يُقرر زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه وزير العمل يُقرر زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ،المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة"، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا مليار و500 مليون جنيه، سنويًا. رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدا الإثنين أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا مانع نحو صرف المقابل النقدي للمستعان بهم بالحصة لمعلمي المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوي بالمديريات التعليمية، حرصا على استقرار العملية التعليمية، وسدًا للعجز بالمعلمين. وزارة التعليم توجه بصرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الانتهاكات مستمرة.. الاحتلال يقصف مدرسة الماجدة المكتظة بالنازحين بمدينة غزة". كشفت مصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تقدمت بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بمقر الجامعات، بهدف مواجهة الغش أثناء الامتحانات، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تقليل أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، بهدف السيطرة على حالات الغش، حيث إن تقليص عدد اللجان سيساعد على المزيد من الضبط والحزم وتتبع الطلاب وإجراء عمليات التفتيش في أماكن محدودة. مقترح بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 فى الجامعات لمكافحة الغش

ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-12-2024 لعيار21 في التعاملات الصباحية، بعد أن خسر الذهب قمته التاريخية المحققة هذا الشهر، وذلك في تعاملات أمس. عيار 24 يسجل 4354 جنيها. عيار 21 يسجل 3810 جنيهات. عيار 18 يسجل 3265 جنيها. الجنيه الذهب 30480 جنيها.

رئيس الوزراء عن الراحل نبيل الحلفاوي: ساهم فى تجسيد بطولات وطنية عظيمةافتتاح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024 بمشاركة 31 عارضا دوليامصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية وتوفير سكن للمواطنين.. إنفوجرافالانتهاكات مستمرة.. الاحتلال يقصف مدرسة الماجدة المكتظة بالنازحين بمدينة غزةسعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 15-12-2024.. عيار 21 يسجل 3810 جنيهات

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غد الإثنين 16 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

طقس غد الإثنين 16-12-2024 مائل للبرودة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 11