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مدبولى يصدر قرارا باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائرى من أعمال المنفعة العامة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:57 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبري فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوى، وحتى تقاطع طريق الواحات "وصلة دريم" فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

كما أصدر رئيس الوزراء ، قرار نشر فى الجريدة الرسمية ، بإضافة العميد أركان حرب أحمد على أحمد حامد الشربيني " من القوات المسلحة" والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 9 سبتمبر 2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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