شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15-12-2024 بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد 15 - 12- 2024 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

الطماطم 8 جنيهات.

البصل الاحمر 15 جنيها.

البص الأبيض 20

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ16.5 جنيه.

- بطاطا 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 40جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.

- البسلة 35 جنيها- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

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