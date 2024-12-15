شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15-12-2024 بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد 15 - 12- 2024 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
الطماطم 8 جنيهات.
البصل الاحمر 15 جنيها.
البص الأبيض 20
- البطاطس بـ10 جنيهات .
- الجزر بـ16.5 جنيه.
- بطاطا 11 جنيها.
- الخيار بـ20 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
-الباذنجان العروس 15 جنيها .
- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 40جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.
- البسلة 35 جنيها-
الموز البلدي بـ 25 جنيها.
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