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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15-12-2024 بمنافذ التموين

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القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد 15 - 12- 2024 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
الطماطم  8 جنيهات.
البصل الاحمر 15 جنيها.
البص الأبيض 20
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ10 جنيهات .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ16.5 جنيه.
- بطاطا 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 40جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.
- البسلة 35 جنيها-

الموز البلدي بـ 25 جنيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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