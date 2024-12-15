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طقس اليوم الأحد 15-12-2024 .. الصغرى بالقاهرة والوجه البحرى 13 درجة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:47 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الأحد 15 ديسمبر إلى الجمعة 20 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الأحد 15 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الإثنين 16 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

الأربعاء 18 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

الخميس 19 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 20 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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