شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الأحد 15-12-2024 .. الصغرى بالقاهرة والوجه البحرى 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالأحد، 15 ديسمبر 2024 12:47 م
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الأحد 15 ديسمبر إلى الجمعة 20 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:الأحد 15 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.الإثنين 16 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.الأربعاء 18 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.الخميس 19 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.الجمعة 20 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.
- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.
- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
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