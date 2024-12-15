شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الأحد 15-12-2024 .. الصغرى بالقاهرة والوجه البحرى 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:47 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الأحد 15 ديسمبر إلى الجمعة 20 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي: الأحد 15 ديسمبر 2024 الأحد 15 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة. الإثنين 16 ديسمبر 2024 الإثنين 16 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة. الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة. الأربعاء 18 ديسمبر 2024 الأربعاء 18 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات. الخميس 19 ديسمبر 2024 الخميس 19 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات. الجمعة 20 ديسمبر 2024 الجمعة 20 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات. - السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات. - شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

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