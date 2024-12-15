شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يُحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والتسوق من خلال مواقع غير آمنة، والتي من خلالها، يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.

كما يناشد الجهاز، المستهلكين، بضرورة التسوق عبر موقع آمن WebsiteSecure، يُحافظ علي البيانات الشخصية وأرقام بطاقتك الإتمانية، المُستخدمة في الشراء، فضلا عن، ضرورة التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقة البنكية.

كما يناشد الجهاز، المستهلكين بالحرص علي الشراء من المواقع التي توجد لها مقار داخل جمهورية مصر العربية، مع قراءة الشروط والأحكام وخاصة شروط وسياسة الإستبدال والإسترجاع بعناية.

وأهاب الجهاز بالمواطنين بعدم اختيار الدفع المُسبق للمنصات المجهولة وغير المُعتمدة والتي ليس لها كيان تجاري علي أرض الواقع، وعدم ربط البطاقات البنكية مع هذا النوع من المنصات ، كما يُحذر الجهاز جموع المستهكلين، بعدم شراء الأدوية والمنتجات الطبية إلا من الأماكن المُصرح لها بذلك.

ويهيب الجهاز بالتُجار والموردين، الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.

وللإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية:

- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

- ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - أبل ستور.

- ارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/.

- ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/.

- ارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري ".

- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.