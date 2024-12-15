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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل لتتجنب الإصابة بنوبات الاكتئاب؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 15 ديسمبر 2024 12:37 م
نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجراف على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن آليات ونصائح لتجنب الاكتئاب وشملت :-
- عدم التفكير في الأشياء السلبية
- التعبير عن الحزن وتجنب الصمت
- طلب الدعم من الأسرة والمحيطين
- ممارسة الرياضة لتحسين الحالة النفسية
يمكن التواصل مع الخط الساخن لاستشارة أطباء الصحة النفسية: ١٦٣٢٨ او المنصة الإلكترونية للاستشارات النفسية: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar
إنفوجراف
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