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ماذا تفعل لتتجنب الإصابة بنوبات الاكتئاب؟ الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:37 م

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجراف على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن آليات ونصائح لتجنب الاكتئاب وشملت :-

- عدم التفكير في الأشياء السلبية

- التعبير عن الحزن وتجنب الصمت

- طلب الدعم من الأسرة والمحيطين

- ممارسة لتحسين الحالة النفسية


يمكن التواصل مع الخط الساخن لاستشارة أطباء الصحة النفسية: ١٦٣٢٨  او المنصة الإلكترونية للاستشارات النفسية: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar


إنفوجراف

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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