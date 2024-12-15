شكرا لقرائتكم خبر عن برودة تصل للصقيع ليلا.. حالة الطقس من اليوم الأحد 15-12-2024 حتى آخر الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:23 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الأحد 15 ديسمبر إلى الجمعة 20 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الأحد 15 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الإثنين 16 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

الأربعاء 18 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

الخميس 19 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 20 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.