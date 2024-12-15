شكرا لقرائتكم خبر عن وصول عصام الحضري لتشييع جثمان والدته بكفر البطيخ فى دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل، عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، إلى كفر البطيخ في محافظة دمياط لأداء صلاة الجنازة على جثمان والدته التي توفيت صباح اليوم الأحد، تمهيدا لتشييع جثمانها بمدافن الأسرة في المحافظة.

وأعلن عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، صباح اليوم الأحد وفاة والدته، وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت الى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، اسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل مرضها شفيعا لها، الله يرحمك يا أمي ويصبرنا على فراقك هتوحشيني وهينقصني دعاكي ليا بس اللي هيصبرني إنك أكيد بإذن الله في مكان أحسن يا حبيبتي، اسألكم الدعاء وإنا لله و نا إليه راجعون".

تاريخ الحضرى بالعديد ملىء بالإنجازات، على رأسها رقمه القياسى ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

كانت بداية السد العالي عصام الحضري من نادي دمياط المشارك فى دورى الدرجة الثانية بمصر، وكان عاملا أساسيا فى تصعيد ناديه إلى دورى الدرجة الاولى قبل أن يستقطبه الاهلى موسم 1996.

وتوج عصام الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.



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جنازة-والدة-عصام-الحضرى-(3)



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