شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن مسابقة دينية كبرى للطلاب.. اعرف الشروط والجوائز والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب، ندعو طلاب المرحلة الثانوية للمشاركة في المسابقة الدينية إلى كتابة بحث موثق في الموضوع التالي : يقوم الإسلام على فلسفة حب الحياة وإعمار الدنيا انطلاقا من محور التطرف الديني أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثا عن "موازنة الإنسان في حياته بين الدنيا والآخرة"، وذلك من خلال كتاب فقه حب الحياة للدكتور على جمعة.

شروط المسابقة: أن يكون الطالب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس المصرية وصفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة مكتوبة بالكمبيوتر على ورق مقاس ٤٨ بهوامش (٢.٥٤ سم).

وتكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14 ، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي غير مسود وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم ١٢ في المتن وحجم ۱۰ في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين

وفي الحاشية يذكر اسم المؤلف عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر اسم المؤلف عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد العدد مكان النشر سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية .

ويلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للأراء وفقا للقواعد المتعارف عليها ولا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد موضحة أن الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 مارس 2025.



وأوضحت أن جوائز المسابقة تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي: المركز الأول : 3500 جنيه - والثاني : 2500 جنيه - الثالث : 2000 جنيه - الرابع 1500 جنيه - من الخامس إلى العاشر : 1000 جنيه



وأوضحت أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية، دعت الوزارة طلاب المرحلة الابتدائية للمشاركة في المسابقة بالكتابة في الموضوع التالي: تهتم الدولة المصرية بذوي الهمم بصورة كبيرة، دعما لدورهم في تحدي الصعوبات، وانطلاقا من محور صناعة الحضارة أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثا عن دور ذوي الهمم في تحدي صعوبات الحياة من خلال كتاب : ( القفز فوق الصعاب للأستاذ/ أحمد سويلم .

وحددتو شروط المسابقة: أن يكون الطالب مقيدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية و لا يقل عدد صفحات البحث عن ,10 صفحات، ولا يزيد على 15 صفحة وكتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية و لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث و تعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث وتوضع حواشي ( هوامش كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلا ويكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية مع الدقة في التوثيق على أن يتم تقديم الأبحاث د للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 مارس المقبل

اما بالنسبة لجوائز المسابقة تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي المركز الأول : 2500 جنيه - والثاني : 1500 جنيه - الثالث : 1000 جنيه من الرابع إلي العاشر : 500 جنيه .

وبالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية وجهت الوزارة طلاب المرحلة الإعدادية للمشاركة في المسابقة الدينية بكتابة بحث في الموضوع التالي : الشخصية المصرية لها صفاتها المتفردة على مر العصور والأزمان وانطلاقا من محوري (صناعة الحضارة) ، وبناء الإنسان من محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني اكتب بحثا عن سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ" من خلال كتاب : الشخصية المصرية خطوات على طريق استعادة الثقة للدكتور / أسامة الأزهري - وزير الأوقاف .

وشروط المسابقة: أن يكون الطالب مقيدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية ولا يقل عدد الصفحات عن 15 صفحة، ولا يزيد عن 20 صفحة وكتابة البحث بخط اليد ، مع مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

ولا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد وتعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث وتوضع حواشي ( هوامش كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلا على أن يتم تقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 مارس المقبل.

وبالنسبة لجوائز المسابقة تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي الأول : 3000 جنيه - الثاني : 2000 - الثالث : 1000 جنيه - من الرابع إلى العاشر 750 جنيها.



