شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال استهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية بشن الاحتلال قصفا استهدف تجمعا للمواطنين بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالى قطاع غزة، أسفر عن شهيدين ومصابين.

واستُشهد عدد من النازحين الفلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة فى بيت حانون شمالى قطاع غزة، وإجبار النازحين على إخلائها تحت تهديد السلاح.

وأفاد يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، بأنَّ قوات الاحتلال حاصرت مدرسة خليل عويضة، وسط استهداف مباشر للنازحين بالرصاص والقصف المدفعى لإجبارهم على إخلائها، ما أدى إلى استشهاد 15 منهم وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44930 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106624 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.