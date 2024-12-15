شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 18 سفينة بميناء دمياط ويستقبل 1449 رأس ماشية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادرت 6 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23638 طن تشمل : 3658 طن يوريا و 4408 طن اسمنت معبأ و 7945 طن كلينكر و 7627 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29993 طن تشمل : 8500 طن ذرة و 2100 طن زيت طعام و 7959 طن خردة و 6113 طن حديد و 2078 طن فول صويا و 438 طن خشب زان و 2299 طن ابلاكاش و 1449 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 506 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1355 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 478 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3378 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 12960 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140871 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4316 حركة .