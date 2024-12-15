شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف مراحل الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا عند الأطفال والكبار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:01 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن نزلات البرد تصيب البالغين بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 مرات في العام، لكن الأطفال يصابون بنزلات البرد بعدد مرات أكثر خلال السنة.​

وكشفت وزارة الصحة عن أعراض نزلات البرد عند البالغين والأطفال،​ حيث تتمثل الأعراض فى:-

- سيلان الأنف والعطس وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية وصعوبة البلع والسعال وتضخم الغدد قليلا

- يمكن حدوث مضاعفات مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية أو الالتهاب الرئوي

بينما أعراض البرد الشائعة عند الكبار تظهر عادة على ثلاث مراحل

- المرحلة الأولى من اليوم الأول لليوم الثالث

بتشمل التهاب حلق والعطس وسيلان واحتقان الأنف والكحة وبحة الصوت

- المرحلة الثانية من اليوم الرابع لليوم السابع

بتطور الأعراض وبتشمل: آلام في الجسم وصداع وسيلان في العينين والأنف والشعور بالتعب وارتفاع في درجة الحرارة

- المرحلة الثالثة من اليوم الثامن لليوم العاشر

الأعراض بتبدأ في التراجع، ولكن بعض الأعراض ممكن تستمر. يصاب بعض الأشخاص بسعال مزعج ممكن يستمر لمدة تصل لشهرين بعد الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي