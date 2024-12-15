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ما سبب إصابة العين بالجفاف في الشتاء وما الحل؟ وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:45 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب إصابة العين بالجفاف فى فصل الشتاء، وقالت: في فصل الشتاء نكون أكثر عرضة لجفاف العين بسبب الهواء الشديد والأتربة وهو ما يتطلب الآتى:-

- تجنب أي مصدر قوي للهواء

- ارتداء نظارة شمسية أو واقية في حالة الشعور بالجفاف

- أخذ فترات راحة كافية للعين على مدار اليوم

- التوقف عن التدخين وتجنب المدخنين

- استخدام قطرات غسول العين والدموع الاصطناعية بانتظام


سبب إصابة العين بالجفاف في الشتاء

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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