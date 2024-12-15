- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب إصابة العين بالجفاف في الشتاء وما الحل؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 15 ديسمبر 2024 10:45 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب إصابة العين بالجفاف فى فصل الشتاء، وقالت: في فصل الشتاء نكون أكثر عرضة لجفاف العين بسبب الهواء الشديد والأتربة وهو ما يتطلب الآتى:-
- تجنب أي مصدر قوي للهواء
- ارتداء نظارة شمسية أو واقية في حالة الشعور بالجفاف
- أخذ فترات راحة كافية للعين على مدار اليوم
- التوقف عن التدخين وتجنب المدخنين
- استخدام قطرات غسول العين والدموع الاصطناعية بانتظام
سبب إصابة العين بالجفاف في الشتاء
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز