كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب إصابة العين بالجفاف فى فصل الشتاء، وقالت: في فصل الشتاء نكون أكثر عرضة لجفاف العين بسبب الهواء الشديد والأتربة وهو ما يتطلب الآتى:-

شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب إصابة العين بالجفاف في الشتاء وما الحل؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012