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شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات نصف العام 2025.. جداول امتحانات الفرقة الأولى آداب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد صبحى - سارة وائلالأحد، 15 ديسمبر 2024 10:28 ص
نشرت كلية الاداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الاولى (انتساب) مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الاول 2025/2024.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفرقة الاولي يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024 لطلاب الانتساب في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.
جدول امتحانات كلية الاداب - جامعة القاهرة الفرقة الاولي انتساب
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