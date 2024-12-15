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امتحانات نصف العام 2025.. جداول امتحانات الفرقة الأولى آداب جامعة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - محمد صبحى - سارة وائل

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:28 ص

نشرت كلية الاداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الاولى (انتساب) مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الاول 2025/2024.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفرقة الاولي يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024 لطلاب الانتساب في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.

اداب
كلية الاداب
جدول امتحانات كلية الاداب - جامعة القاهرة الفرقة الاولي انتساب

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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