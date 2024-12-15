شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات نصف العام 2025.. جداول امتحانات الفرقة الأولى آداب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت كلية الاداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الاولى (انتساب) مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الاول 2025/2024.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفرقة الاولي يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024 لطلاب الانتساب في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.