شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بصرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا مانع نحو صرف المقابل النقدي للمستعان بهم بالحصة لمعلمي المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوي بالمديريات التعليمية، حرصا على استقرار العملية التعليمية، وسدًا للعجز بالمعلمين.



جاء ذلك فى خطاب أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن رفض مراقبو المالية الصرف لمعلمي الحصة المستعان بهم للعمل في المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوي لـ سد العجز بالمعلمين في الفترة من 22 سبتمبر 2024 إلى 9 نوفمبر 2024.