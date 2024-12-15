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جدول امتحانات نصف العام 2025.. جداول أقسام اللغات بكلية الآداب جامعة عين شمس

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القاهرة - سامية سيد - نشرت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس يوك جدوال امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل أقسام اللغات النظام القديم للعام الجامعي 2024/2025.


وأكدت الكلية علي ضرورة استلام جميع الطلاب البطافة الذكية " الفيزا" قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

 

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قسم اللغة الأنجليزية

 

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قسم اللغة الفرنسية

 

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قسم اللغات الشرقية

 

 

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قسم اللغة التركية

 

 

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قسم اللغات الشرقية

 

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قسم اللغة العبرية

 

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قسم اللغة الفارسية

 

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قسم اللغة العربية

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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