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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات نصف العام 2025.. جداول أقسام اللغات بكلية الآداب جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس يوك جدوال امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل أقسام اللغات النظام القديم للعام الجامعي 2024/2025.
وأكدت الكلية علي ضرورة استلام جميع الطلاب البطافة الذكية " الفيزا" قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.
قسم اللغة الأنجليزية
قسم اللغة الفرنسية
قسم اللغات الشرقية
قسم اللغة التركية
قسم اللغات الشرقية
قسم اللغة العبرية
قسم اللغة الفارسية
قسم اللغة العربية
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