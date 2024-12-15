شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الأحد 15-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:08 ص

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:



- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:



- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:



- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.