شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاجتماعيين تدعو عقد الجمعية العمومية العادية 21 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، برئاسة الدكتور عبد الحميد زيد، عن عقد الجمعية العمومية العادية، يوم السبت الموافق 2024/12/21 في تمام الساعة 12 ظهراً، بمقر النقابة 302 ش بورسعيد - السيدة زينب - القاهرة، ومقار النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضحت النقابة، جدول أعمال الجمعية العمومية، حيث يتضمن:

1 - اعتماد التقرير السنوى عن عام 2024.

2 - عرض تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسباتعن ميزانية 2023.

3- اعتماد التقرير المالى والحسابات الختامية لميزانية النقابة العامة وفروعها وميزانية صندوق

4- المعاشات وميزانية صندوق الإسكان عن السنة المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١

5 - اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنقابة وفروعها لعام 2024.

6- النظر فى استمرار مراقب الحسابات.

7 - النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من موضوعات.



وكان قد قال الدكتور عبد الحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن تأخر صرف النقابة للمعاشات لعام 2020، جاء نتيجة لعدم وجود سيولة تكفى قيمة الدفعة، موضحا أن تلك المشكلة نشأت نتيجة لعدم إجراء النقابة لأى ميزانيات فى السابق، ومع بدء إعداد ميزانيات النقابة عام 2023، فأظهرت تلك الميزانيات وجود عجز فى صندوق المعاشات بحوالى 35 مليون و500 ألف جنيه، نتيجة لتمويل صندوق المعاشات لبنود أخرى بالنقابة مثل مشروعات إسكان وغيرها، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أكد عدم وجوب استمرار تمويل الصندوق لأى أنشطة أخرى.

جاء ذلك بعدما أعلن الدكتور عبد الحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، صرف 3 دفعات لأصحاب المعاشات بالبريد، اعتبارا من الإثنين الماضى، حيث تقرر صرف الدفعة الأولى والثانية من معاش النقابة عن عام 2020، والدفعة الأخيرة عن عام 2019 لمن لم يسبق له الصرف، وطالب عبد الحميد، كل الأعضاء المستحقين ممن لديهم مشكلات بالصرف أو لم يسبق لهم تسليم بطاقة الرقم القومى، بالحضور للنقابة العامة أو أقرب نقابة فرعية، لافتا إلى إمكانية التواصل مع النقابة للاستفسار، من خلال رقم: للاستفسار 01026585653، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والعطلات الرسمية.



