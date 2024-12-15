شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: التابلت يشمل جميع المقررات الدراسية للصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام تشمل جميع المقررات الدراسية، ويجب على الطلاب الاستفادة من هذا المحتوى التعليمي الرقمى، مشيرا إلى أن التابلت وسيلة إلكترونية مهمة تساعد الطالب على الاستفادة من المنصات التعليمية والبحث عن المعلومات المرتبطة بالمناهج الدراسية.

جدير بالذكر أن إقرار التابلت ينص على توقيع ولى الأمر على نموذج الإقرار : بأن نجلى قد تسلم جهاز حاسب إلى لوحى (تابلت) مسلسل رقم IMEI، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التى تحملتها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته فى حالة حدوث أى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتى الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

وأتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلى بالمرحلة الثانوية بأى سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومى ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومى.