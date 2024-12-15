شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يؤيدون شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة. وأيد 89% من القراء مطالب شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة؟، بينما عارض 11% من القراء مطالب شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة.

نتيجة الاستطلاع

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