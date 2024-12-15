شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تقييم تلاميذ أولى وثانية ابتدائى للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالأحد، 15 ديسمبر 2024 02:00 ص
يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى تفاصيل عن تقييم تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى للترم الأول:
- تقييم تلاميذ أولى وثانية ابتدائى يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعى.
- يتم التقييم من خلال تنفيذ المهام الفردية والجماعية.
- المهام التى ينفذها الطالب تكون تحريرية وشفوية ومهارية.
- يعتمد التقييم على مستوى الطلاب طوال الترم والمهام التى يتم تنفيذها.
- تقييمات الطلاب فى أولى وثانية ابتدائى تعمل على تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.
- تقييم التلميذ بهدف تحفيزهم على تحسين أدائهم.
- يتم تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات للترم الأول.
- الهدف من تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات دعم متابعة التلاميذ.
- يتم تقييم التلاميذ بشكل مبدئى 29 ديسمبر حتى 5 يناير المقبل.
- يعقد تقييم نهائى من 16 حتى 23 يناير المقبل.
- التقييمات لأولى وثانية ابتدائى تعتمد على المنهج الدراسى للترم الأول.
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