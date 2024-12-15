شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أماكن للفحص والتوعية بسرطان الثدى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتي للثدي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مرة كل شهر عند نهاية الدورة الشهرية، بالعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للكشف والاطمئنان، فذلك الذي يضمن الشفاء بنسب عالية.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز أماكن الفحص والتوعية بسرطان الثدي:

1) مستشفى بهية

تتيح خدمات مستشفى بهية إجراء الكشف الكامل في عيادة واحدة فقط دون الحاجة إلى التنقل بين معامل الاختبارات أو الأشعة، ومن خلال هذه الخدمة، تتمكن المريضة من:

- الكشف بالعيادة: إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

• عمل الأشعة: إجراء فحص الماموجرام في نفس اليوم.

- تحديد موعد المتابعة: يتم تبليغ المريضة بموعد المتابعة بناء على حالتها في يوم واحد فقط. وفي حال كانت المريضة تحتاج لأي فحوصات أخرى، يتم طلبها وإجراؤها في نفس اليوم.

كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 16602 لتحديد موعد.

2) معهد الأورام القومي

یقدم المعھد خدماته العلاجیة بأعلى دقة، ویتمیز العلاج بالمعھد بتكامل التخصصات المختلفة اللازمة لتشخیص وعلاج الأورام.

3) المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي

تعمل المؤسسة على الحفاظ على صحة الثدي عن طريق نشر التوعية الصحية والتعليم وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة، إلى جانب تسهيل تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ومساندة السيدات من كل الفئات والطبقات الاجتماعية.

4) عيادات التأمين الصحية

توفر أماكن مخصصة للكشف المبكر للسيدات، وتوجد عيادات في عدة مناطق، منها بالسيدة زينب، ومدينة نصر، ورمسيس والمقطم.

5) حملة 100 مليون صحة

في إطار حملة 100 مليون صحة، يتم تقديم خدمات الفحص المجاني لسرطان الثدي، ويمكن للسيدات التواصل عبر الرقم 15335 أو زيارة الموقع الإلكتروني للحملة للحصول على مزيد من التفاصيل.

