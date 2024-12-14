شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تؤكد رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل بالمنطقة العازلة مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا والذي عقد بمدينة العقبة بالأردن، وأكد رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وأدان احتلال إسرائيل للأراضي السورية، وانتهاك اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي.

كما أدان الغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي استعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الوقوف بجانب الشعب السوري في هذا الظرف الدقيق، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسسات الدولة لتعزيز قدراتها للقيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، مشيرًا إلى أهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.