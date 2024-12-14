شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى برقية لنظيره البرازيلى: تمنياتى بسرعة شفاءك وعودتك قريبًا لممارسة مهامك كزعيم مرموق والان مع تفاصيل الخبر

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس البرازيلي "إيناسيو لولا دا سيلفا"، متمنياً له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وعبّر الرئيس السيسى عن أصدق تمنياته بسرعة شفاء الرئيس البرازيلى وعودته قريبًا إلى ممارسة مهامه كزعيم مرموق و سياسي بارز يسعى دائمًا لنشر وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين دول العالم.